Кавазашвили раскритиковал решение Рассказова не переходить в «Венецию»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов минувшей зимой отказался от предложения итальянской «Венеции».

Бывший футболист назвал это решение 24-летнего футболиста большой ошибкой. Специалист считает, что уровень футбола в низших европейских лигах ничем не уступает уровню РПЛ.

«Не могу понять, почему он отказался. Парню надо играть в основном составе. Я абсолютно уверен, что своим отказом он совершил ошибку», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Венеция» находится в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата Италии, занимая 18 строчку.