В агентстве, представляющее интересы защитника «Локомотива» Тина Едвая и полузащитника «Динамо» Никола Моро, рассказали о будущем хорватских футболистов в российском чемпионате.

«Едвай и Моро останутся в России до конца сезона. Им здесь нравится», — приводит слова представителей агенства Metaratings.

Также в агенстве посетовали на трудности работы на российском рынке в нынешних условиях.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Едвай провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний Моро забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 22 проведённых играх. Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2025 года.