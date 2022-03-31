Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Едвай и Моро останутся в России до конца сезона

31 Марта 2022 • 12:08 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

В агентстве, представляющее интересы защитника «Локомотива» Тина Едвая и полузащитника «Динамо» Никола Моро, рассказали о будущем хорватских футболистов в российском чемпионате.

«Едвай и Моро останутся в России до конца сезона. Им здесь нравится», — приводит слова представителей агенства Metaratings.

Также в агенстве посетовали на трудности работы на российском рынке в нынешних условиях.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Едвай провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний Моро забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 22 проведённых играх. Контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2025 года.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тин Едвай Никола Моро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
12:24 · Россия. Премьер-лига
Комппер призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду в дерби со «Спартаком»
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» надеется на возвращение Абильдгора и Хван Ин Бома
12:08 · Россия. Премьер-лига
Едвай и Моро останутся в России до конца сезона
11:54 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о перспективах защитника «Сочи» Прохина
11:49 · Россия. Премьер-лига
Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку «Зенита»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о том, кто не сыграет с «Сочи»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Айртон готов подписать контракт с «Фламенго»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Семак: Ни разу не слышал от Ловрена, что он хочет приостановить контракт с «Зенитом»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Сочи» 2
11:19 · Россия. Премьер-лига
Рыбус готов сыграть со «Спартаком»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Ловрен вернулся в Россию
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодару» могут разрешить заявить трёх нигерийцев из «Краснодара-2»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как «Крылья Советов» будут добираться на матч с «Ростовом»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили уверен, что Дзюба больше не сыграет за сборную России
10:10 · Россия. Премьер-лига
Посол Нигерии посоветовал клубам РПЛ присмотреться к нигерийским игрокам
Все новости
Рекомендуем