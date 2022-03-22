Арбитр Вилков считает, что Слуцкий должен подать в отставку после разгрома от ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков поделился мнением о дальнейшей судьбе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после разгромного поражения в матче 22-го тура «РПЛ» против ЦСКА (1:6).

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина», — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее, 14 марта, после матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2), главный тренер казанцев жёстко прошелся по работе главного арбитра встречи Виталия Мешкова — чем привлёк внимание всей футбольной общественности.

После 22 туров «Рубин» набрал 25 очков и занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России.