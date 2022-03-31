Слуцкий: По существу у «Рубина» сейчас новая команда

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал журналистам о состоянии казанской команды перед поединком 23-го тура РПЛ с «Химками».

Слуцкий сказал, что по существу у «Рубина» сейчас новая команда, так как семь футболистов покинули клуб, да и Ломовицкий с Лисаковичем дисквалифицированы. Тренер отметил, что это очень неординарная ситуация, так как казанская команда неожиданно потеряла практически весь основной состав, так что справиться с этим весьма сложно.

Напомним, что на данный момент «Рубин» под шефством Слуцкого занимает десятую строчку в таблице.