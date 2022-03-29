«Спартаку» придётся заплатить за Горшкова 100 миллионов

«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов рублей. Именно столько придётся заплатить руководству красно-белых, если будет принято решение о приобретении футболиста, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, такую же сумму, вероятно, придётся заплатить и агентам игрока.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Горшков принял участие в 20 матчах, забив в них один мяч и отдав 3 результативные передачи. Контракт защитника с самарским клубом действует до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1.2 миллиона евро.

Как и несколько других игроков «Крыльев», Горшков является воспитанником «Чертаново».