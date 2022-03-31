Слуцкий попросил болельщиков поддержать «Рубин»

В преддверии матча 23-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки» главный тренер казанцев Леонид Слуцкий обратился к болельщикам своей команды.

Специалист отметил, что команда оказалась в гипернеординарной ситуации из-за массового отъезда легионеров. Поэтому призвал болельщиков поддержать молодых российских игроков, которых в пятницу будет много.

«Дорогие болельщики! Мы всегда старались играть для вас, когда-то это получалось, а когда-то нет. Но сейчас нам всем необходимо сплотиться. Вы для нас очень важны», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

После 22 туров казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче подопечные Слуцкого потерпели разгромное поражение в Москве от ЦСКА (1:6).

Матч «Рубин» — «Химки» состоится завтра, 1 апреля. Начало — 19:00 по московскому времени.