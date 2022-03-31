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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий попросил болельщиков поддержать «Рубин»

31 Марта 2022 • 16:27 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

В преддверии матча 23-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки» главный тренер казанцев Леонид Слуцкий обратился к болельщикам своей команды.

Специалист отметил, что команда оказалась в гипернеординарной ситуации из-за массового отъезда легионеров. Поэтому призвал болельщиков поддержать молодых российских игроков, которых в пятницу будет много.   

«Дорогие болельщики! Мы всегда старались играть для вас, когда-то это получалось, а когда-то нет. Но сейчас нам всем необходимо сплотиться. Вы для нас очень важны», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

После 22 туров казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче подопечные Слуцкого потерпели разгромное поражение в Москве от ЦСКА (1:6).

Матч «Рубин» — «Химки» состоится завтра, 1 апреля. Начало — 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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РУБИН ХИМКИ
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