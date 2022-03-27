Ловчев раскритиковал Селихова с Максименко, назвав их средними вратарями

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев подверг критике игру красно-белых в обороне, а также назвал вратарей команды Александра Селихова и Александра Максименко средними игроками.

«К сожалению, я расцениваю этих вратарей как средних. Максименко — в принципе ещё может созреть. Но у меня перед глазами Маслаченко, Дасаев, Кавазашвили и Прохоров. В «Спартаке» всегда были классные вратари, которые выручали», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что вина за пропущенные мячи лежит и на обороне команды. Ловчев заявил, что отобрал бы деньги у всех тренеров по обороне красно-белых.

После 22 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, являясь одной из самых пропускающих команд российского чемпионата. Хуже красно-белых в этом компоненте выглядят лишь «Рубин», «Ростов», «Арсенал» и «Химки».