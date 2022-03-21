В «Рубине» не знают вернётся ли Хвича

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала будущего грузинского полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что из-за угроз в свой адрес, футболист сборной Грузии может не вернуться в клуб после перерыва на матчи сборных.

«Хвича уехал в сборную. Вернётся он или нет мы узнаем, когда закончатся матчи сборных. По поводу угроз семье мы ничего сказать не можем», — приводит слова пресс-службы казанского клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня нынешнего года.

В текущем сезоне РПЛ Кврацхелия забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 19 встречах. Контракт футболиста с казанцами действует до июня 2024 года.