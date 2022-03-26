«Венеция» и несколько других европейских клубов пытались заполучить Рассказова

Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог перейти в итальянскую «Венецию» в январе нынешнего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, трансфер не состоялся из-за того, что к игроку проявляли интерес и другие европейские клубы, предлагавшие Рассказову более выгодные условия. Однако из-за политических событий, они потеряли свою актуальность.

После 29 туров «Венеция» находится в зоне вылета чемпионата Италии, занимая 18-е место в турнирной таблице.

24-летний Рассказов в текущем сезоне РПЛ провёл 13 матчей, в которых отличился одной голевой передачей. Контракт футболиста с красно-белыми истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.