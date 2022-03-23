Гендиректор «Рубина» объяснил, почему у Слуцкого возник конфликт с судьёй Мешковым

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался в отношении конфликта между арбитром Виталием Мешковым и главным тренером Леонидом Слуцким.
Сайманов отметил, что скандал был спровоцирован и стал следствием отсутствия должной коммуникации.
«Мы все живем сейчас в обстановке давления. Слуцкий просит объяснить ему, почему так. Это же нетрудно», – подчеркнул генеральный директор в интервью Sport24.
Отметим, что конфликт между Слуцким и Мешковым произошёл в матче «Рубина» против «Ростова» (1:2).