Гендиректор «Рубина» объяснил, почему у Слуцкого возник конфликт с судьёй Мешковым

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался в отношении конфликта между арбитром Виталием Мешковым и главным тренером Леонидом Слуцким.

Сайманов отметил, что скандал был спровоцирован и стал следствием отсутствия должной коммуникации.

«Мы все живем сейчас в обстановке давления. Слуцкий просит объяснить ему, почему так. Это же нетрудно», – подчеркнул генеральный директор в интервью Sport24.

Отметим, что конфликт между Слуцким и Мешковым произошёл в матче «Рубина» против «Ростова» (1:2).