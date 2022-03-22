Полузащитник «Ростова» Глебов готов пойти на понижение зарплаты

Игрок «Ростова» Даниил Глебов завил, что его не смущает возможное понижение зарплаты и готов пойти на встречу клубу.

«Ну, пусть пересматривают контракт. Такие реалии сейчас. Пойдём на встречу руководству, если это будет нужно», — цитируют слова Глебова «Известия».

Также полузащитник не считает проблемой отъезд иностранцев, которые покинули уже многие клубы РПЛ. Футболист отметил, что есть свои игроки, чьими силами надо справляться и продолжать играть.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Глебов забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 21 проведённом матче. После 22 туров «Ростов» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 очка.