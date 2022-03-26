Бышовец предсказал проблемы у «Рубина» после ухода Хвичи и Бегича

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал уход двух основных футболистов из «Рубина».

«Что с Бегичем, что без него — в центре обороны «Рубина» все плохо. В перспективе у «Рубина» будут проблемы, потому что еще ушел Хвича», — цитирует Бышовца.

Ранее команду покинул Хвича Кварацхелия, приостановив контракт до лета 2022 года. Позже защитник Силвио Бегич последовал его примеру и тоже решил на время покинуть команду.

После 22 туров в чемпионате России «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимает 10-е место в турнирной таблице.