Чернов: «Все заворожённо слушают Ваноли»

Защитник «Спартака» Никита Чернов, перешедший в команду из «Крыльев Советов» в феврале нынешнего года, поделился впечатлениями от работы с итальянским наставником красно-белых Паоло Ваноли.

«Ваноли не кричит, но разговаривает с игроками очень эмоционально. Поэтому все его слушают внимательно. Я бы даже сказал, заворожённо. Когда это приносит победы, понимаешь, что вся экспрессия была не зря», — приводит слова Чернова Sport24.

Футболист также рассказал, что перед переходом в «Спартак» общался с бывшим вратарём команды Артёмом Ребровым, который всячески поддерживает 26-летнего новичка до сих пор.

В текущем сезоне РПЛ Чернов провёл 14 матчей за «Крылья», забив в них один мяч. За «Спартак» футболист успел принять участие в одной кубковой игре, не отметившись результативными действиями.