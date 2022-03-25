В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Ахметовым

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов рассказал о ситуации с контрактом Ильзата Ахметова.

«Переговоры с представителями Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время примем решение о дальнейших действиях», — приводит слова Аксёнова «Чемпионат».

Действующий контракт футболиста с армейцами заканчивается летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в услугах Ахметова заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Ахметов забил один гол и сделал 3 результативные передачи в 19 проведённых матчах.