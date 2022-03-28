Ефремов: «В ЦСКА Слуцкий такого себе не позволял»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о совместной работе с нынешним главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Напомним, наставнику казанцев не понравилось качество судейства в матче 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов», после которого специалист жёстко прошёлся по главному арбитру встречи Виталию Мешкову в послематчевом интервью.

«В ЦСКА он такого себе не позволял. Может, не было поводов. Чего ему сейчас бояться? В России он выиграл всё, тренировал сборную, а также работал в Англии и Голландии. Раньше он переживал за всё, но сейчас стал проще к этому относиться», — приводит слова Ефремова Metaratings.ru.

В настоящий момент 25-летний Ефремов играет в ФНЛ за тольяттинский «Акрон». В армейском клубе полузащитник играл под руководством Слуцкого в 2012-2016 годах.