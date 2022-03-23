Гаджи Гаджиев: «Не совсем согласен с решением РФС, но они наверняка знают больше, чем мы»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что Исполком РФС принял решение не расширять РПЛ до 18 команд.

Специалист выразил несогласие с таким решением, но отметил, что РФС может владеть информацией, которой нет у большинства зрителей и экспертов.

«Не совсем согласен с решением РФС отклонить предложение о расширении Премьер-Лиги. Но не исключено, что на это у них есть свои основания. Я считаю, что футбол нужно развивать во всей стране», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Также Гаджи Муслимович поддержал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, ранее заявившего, что в российском чемпионате гораздо больше команд из нижней части турнирной таблицы, способных отнять очки у ведущих клубов, чем в элитных европейских турнирах.