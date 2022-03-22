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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов высказался против расширения РПЛ до 18 клубов

22 Марта 2022 • 10:17 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов и установке моратория на вылет в ФНЛ в этом сезоне.

Экс-футболист не поддержал идею расширения, объяснив своё мнение тяжёлой экономической ситуацией в стране, которая может привести к разорению клубов из ФНЛ, вышедших в РПЛ. Ведь большинство команд получают финансирование из региональных бюджетов — а оно может быть снижено.  

«16 команд в высшем дивизионе — это оптимально для России. Если в следующем сезоне не будет еврокубков, а также наша сборная не будет играть на международной арене, то турнир можно провести в три круга», — приводят слова Кечинова «Известия».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов
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