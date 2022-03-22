Кечинов высказался против расширения РПЛ до 18 клубов

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 клубов и установке моратория на вылет в ФНЛ в этом сезоне.

Экс-футболист не поддержал идею расширения, объяснив своё мнение тяжёлой экономической ситуацией в стране, которая может привести к разорению клубов из ФНЛ, вышедших в РПЛ. Ведь большинство команд получают финансирование из региональных бюджетов — а оно может быть снижено.

«16 команд в высшем дивизионе — это оптимально для России. Если в следующем сезоне не будет еврокубков, а также наша сборная не будет играть на международной арене, то турнир можно провести в три круга», — приводят слова Кечинова «Известия».