Карпин: «От сборной получаю больше драйва, чем от матчей внутреннего чемпионата»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил своё решение вернуться в «Ростов».

Специалист сказал, что сделал это по причине отсутствия официальных матчей у национальной команды.

«Когда есть матчи сборных, я получаю драйв. В «Ростове» этот драйв у меня каждые выходные. Сборная приносит больше эмоций, потому что я получаю их в сжатые отрезки», — заявил Карпин.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных соревнований. В полуфинале стыковых матчей за право участвовать в чемпионате мира-2022 Россия должна была встретиться с Польшей. Однако была дисквалифицирована из-за политической ситуации.