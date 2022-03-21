«Химки» могут обжаловать решение КДК РФС по матчу с «Локомотивом» до 28 марта

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Химки» имеют возможность опротестовать решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 20-го тура РПЛ против «Локомотива» до 28 марта, сообщает ТАСС.

Напомним, 6 марта в матче 20-го тура РПЛ подмосковная команда потерпела поражение от «Локомотива» (2:3). Победный мяч за железнодорожников забил нападающий Ян Кухта, не отбывший дисквалификацию после удаления в своей последней игре за пражскую «Славию». По действующим правилам, чех не имел права выходить на поле в матче против «Химок». Однако 10 марта КДК РФС принял решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение за этот эпизод.

После 22 туров «Химки» замыкают турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 18 набранных очков.