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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Рубина» стал отцом в третий раз

22 Марта 2022 • 22:28 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин стал отцом в третий раз, его супруга Анастасия родила ему сына. Супруги уже придумали ему имя - Фёдор Дюпин, об этом сообщается в поздравительном сообщении от пресс-службы казанского клуба.

- Поздравляем нашего голкипера и его супругу с рождением сына — Федора Дюпина, - гласит сообщение клуба.  

Также у голкипера, которому 34 года, есть еще сын Марк, а также дочь Мия. Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года, ранее он защищал цвета «Анжи». В прошлом году он получил вызов в сборную России, но пока что не дебютировал в ней на поле. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Юрий Дюпин
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