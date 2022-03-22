Голкипер «Рубина» стал отцом в третий раз

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин стал отцом в третий раз, его супруга Анастасия родила ему сына. Супруги уже придумали ему имя - Фёдор Дюпин, об этом сообщается в поздравительном сообщении от пресс-службы казанского клуба.

- Поздравляем нашего голкипера и его супругу с рождением сына — Федора Дюпина, - гласит сообщение клуба.

Также у голкипера, которому 34 года, есть еще сын Марк, а также дочь Мия. Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года, ранее он защищал цвета «Анжи». В прошлом году он получил вызов в сборную России, но пока что не дебютировал в ней на поле. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 2023 года.