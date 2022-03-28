Канчельскис раскритиковал легионеров «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне игры «Спартака» в нынешнем сезоне.

Бывший футболист раскритиковал легионеров красно-белых, назвав их блеклую игру причиной, по которой москвичи неспособны сейчас конкурировать с «Зенитом».

«У петербуржцев Малком, Клаудиньо и Барриос делают разницу на поле. В «Спартаке» же такого и близко нет», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В качестве примера специалист выделил голландского полузащитника Квинси Промеса, припомнив 30-летнему вингеру провал в европейских клубах. Но при этом отметил, что этот факт не мешает ему считаться самым статусным иностранцем в составе красно-белых.

После 22 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.