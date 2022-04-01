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Селюк: «Если бы в моей команде, кто-то задумался о приглашении Кокорина и Урунова, то сразу бы вылетел с работы»

01 Апреля 2022 • 12:59 Комментировать
Рубин
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Химки
Через 5 ч. 47 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах латиноамериканских легионеров в составе петербургского «Зенита».

Селюк выразил уверенность в том, что иностранные футболисты «Зенита» продолжат выступать в России и никуда не уйдут.

«Отток легионеров не связан с тем, что сейчас происходит в мире. Мои футболисты рвутся в Россию не из-за денег, а потому что понимают, что потом отсюда можно уехать в лучшие европейские чемпионаты», — приводит слова Селюка «Спорт уик-энд».

Однако агент также отметил, что теперь клубам придётся гораздо лучше работать в плане спортивного менеджмента. В качестве примера Селюк привёл генерального директора «Химок» Владимира Габулова, отметив, что на такой должности должен работать хозяйственник, умеющий распоряжаться бюджетом.

Прошёлся агент и по бывшему гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.

«Если бы я был президентом команды, и кто-то хотя бы подумал о том, чтобы привести Кокорина и Урунова, такой человек сразу бы вылетел с работы», — заявил Селюк.   

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов Дмитрий Селюк Шамиль Газизов
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