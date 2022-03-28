Агент Пушкин заявил, что в ЦСКА не хотят расставаться с Щенниковым

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, почему защитник ЦСКА Георгий Щенников получает меньше игровой практики в последнее время.

Пушкин заверил, что вопрос об уходе Щенникова из армейского клуба не ставится, а малое количество игровой практики связано с полученной ранее травмой.

Также агент рассказал о том, что четыре года назад на футболиста претендовало большое количество российских клубов. Но сейчас такого нет, поскольку контракт Щенникова с армейцами действует до лета 2023 года, а ЦСКА не хочет его продавать.

«Если футболист имеет контракт с таким большим клубом как ЦСКА, то все конкуренты понимают, что смысла общаться на эту тему нет. Когда в 2018 у Георгия заканчивался контракт, у нас были предложения прямо от всех клубов России», — приводит слова Пушкина «Рб Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 30-летний Щенников провёл 7 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.