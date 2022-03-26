Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло: «Конкуренция с Николсоном пойдёт Соболеву на пользу»

26 Марта 2022 • 11:37 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло сравнил новичка красно-белых Шамара Николсона с Александром Соболевым.

Шавло считает, что российский нападающий потерял нюх и конкуренция с ямайцем должна пойти ему на пользу.

«Николсон — опасный игрок, обладающий бомбардирскими качествами. Он способен забивать с разных дистанций. Это и нужно «Спартаку»», — приводит слова Шавло Bobsoccer.ru.

25-летний Николсон перешёл в «Спартак» в конце декабря прошлого года из бельгийского клуба «Шарлеруа». В текущем сезоне РПЛ на счету ямайца один забитый мяч и одна результативная передача в 4 матчах.

Соболев — ровесник Николсона. В нынешнем сезоне россиянин забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи в 19 проведённых встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Шавло Александр Соболев Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
12:23 · Россия. Премьер-лига
Агент вратаря «Юргордена» Васютина: «У Александра нет проблем в Швеции из-за политики»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Конкуренция с Николсоном пойдёт Соболеву на пользу»
11:30 · Россия. ФНЛ
«Томь» — «Торпедо»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
10:33 · Россия. Премьер-лига
Кабелла: Мне было хорошо в «Краснодаре» 2
10:29 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Сафонов хорош, но на первое место поставлю Акинфеева»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Ваноли и его помощники уже вернулись в Россию
09:52 · Россия. ФНЛ
Хабаровский СКА разгромил «Текстильщик» в родных стенах
08:53 · Россия. ФНЛ
Широков: Малкому необходима стабильность
08:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов о новом лимите: Смешно слышать об этом, ведь почти все легионеры уехали
07:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: прямая трансляция, статистика и онлайн - 4:0
25 Марта
22:28 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Бакаева в клуб из Топ-4 чемпионата Италии сорвался из-за ситуации на Украине
21:45 · Россия. Премьер-лига
Плутник – о продаже «Локомотива»: «Бред, да и только»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Конов – о существовании «Локомотива»: «Болельщики «Локо» могут выдыхать»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Егоров: «Локомотив» заканчивает своё существование 2
21:12 · Россия. Премьер-лига
Правительство одобрило продажу ФК «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем