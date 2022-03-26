Шавло: «Конкуренция с Николсоном пойдёт Соболеву на пользу»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло сравнил новичка красно-белых Шамара Николсона с Александром Соболевым.

Шавло считает, что российский нападающий потерял нюх и конкуренция с ямайцем должна пойти ему на пользу.

«Николсон — опасный игрок, обладающий бомбардирскими качествами. Он способен забивать с разных дистанций. Это и нужно «Спартаку»», — приводит слова Шавло Bobsoccer.ru.

25-летний Николсон перешёл в «Спартак» в конце декабря прошлого года из бельгийского клуба «Шарлеруа». В текущем сезоне РПЛ на счету ямайца один забитый мяч и одна результативная передача в 4 матчах.

Соболев — ровесник Николсона. В нынешнем сезоне россиянин забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи в 19 проведённых встречах.