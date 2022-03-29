Мать Айртона обрадовалась возможному возвращению защитника «Спартака» в Бразилию

Мать защитника «Спартака» Айртона поделилась эмоциями от возможного возвращения своего сына в Бразилию.

Ранее появилась информация, что бразилец может перейти во «Фламенго» на правах аренды.

«Всему своё время. Это большое счастье для нас. У бога есть планы на твою жизнь, Айртон Лукас», — заявила мать футболиста.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний защитник провёл 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом. В настоящий момент Айртон восстанавливается от травмы. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2026 года.

Бразилец перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. За неполных четыре сезона в России он забил 4 мяча во всех турнирах.