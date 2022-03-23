Уремович перейдёт в хорватский клуб

Защитник «Рубина» Филип Уремович, ранее приостановивший контракт с казанцами, подпишет соглашение с хорватским клубом до лета нынешнего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний футболист провёл 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. За казанцев игрок сборной Хорватии выступает с 2018 года.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Помимо Уремовича, «Рубин» также покинули Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович. Неопределённой остаётся ситуация с Хвичей Кварацхелией и Оливером Абильдгором, который уехал в Данию, не приостановив контракт с клубом.