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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал лучшего тренера России

29 Марта 2022 • 15:09 Комментировать (1)
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«На мой взгляд, кто идёт на первом месте — тот и лучший. Получается, что Семак — лучший тренер России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

46-летний Семак возглавляет петербуржцев с 2018 года. Под его руководством куб с берегов Невы трижды стал чемпионом России, один раз обладателем Кубка страны и ещё дважды выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Сергей Семак
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