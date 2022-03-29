Сёмин назвал лучшего тренера России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высоко оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«На мой взгляд, кто идёт на первом месте — тот и лучший. Получается, что Семак — лучший тренер России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

46-летний Семак возглавляет петербуржцев с 2018 года. Под его руководством куб с берегов Невы трижды стал чемпионом России, один раз обладателем Кубка страны и ещё дважды выигрывал Суперкубок.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.