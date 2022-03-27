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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Ростова» Хасимото перешёл в «Виссел Кобе» на правах аренды

27 Марта 2022 • 14:11 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото перешёл в «Виссел Кобе» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт японского клуба.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня текущего года.

Действующее соглашение футболиста с «Ростовом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermart оценивает игрока сборной Японии в 2.5 миллиона евро.  

В нынешнем сезоне РПЛ 28-летний Хасимото забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 проведённых матчах. Японец защищает цвета «Ростова» с 2020 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кенто Хасимото
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