Игонин: «Есть смысл расширять РПЛ, если это поможет развитию регионального футбола»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался на тему возможного расширения РПЛ.

Бывший футболист видит смысл в расширении лиги при условии, что футбол будет активно развиваться в регионах.

«Корреляция простая: если в каком-либо регионе есть команда Премьер-Лиги — получает импульс детско-юношеский и взрослый футбол», приводит слова Игонина Bobsoccer.

Игонин отметил, что не стоит расширять РПЛ, если в ней будут принимать участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.

Игонин завершил карьеру в 2013 году. В настоящий момент экс-футболист занимает должность вице-президента федерации футбола Ленинградской области.