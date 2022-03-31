В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном отказе от легионеров

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что московский готов отказаться от услуг легионеров в следующем сезоне.

«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, ранее красно-белых покинул бразильский защитник Айртон, который в данный момент проходит медобследование для завершения своего перехода во «Фламенго» на правах аренды.

После 22 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 набранных очков. Следующий свой матч подопечные Паоло Ваноли проведут 2 апреля в гостях против «Локомотива».