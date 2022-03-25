Хвича Кварацхелия: кого теряет казанский «Рубин»

Казанский «Рубин» сейчас находится в монументальном кризисе. Коллектив Слуцкого разобран, аморфен, практически не набирает очков. К этому добавилась известная ситуация, одно из множества последствий которой — потеря важных футболистов на неопределённый срок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирает роль Хвичи Кварацхелии — одного из героев «Рубина» прошедших сезонов, на днях ушедшего в батумское «Динамо».

Если начать с банального — со статистики, — то ничего шокирующего вы там не увидите, ни в хорошем плане, ни в плохом. Да и вообще футболист никогда не отличался сверхрезультативностью. За прошлый сезон — 4 гола и 8 голевых. Сезоном раньше — 3+5. Да, возможно, не стоит всё сводить к аллюзиям о количестве забитых мячей. Пользу для команды можно измерить и иначе. Но всё же.

Два гола и 5 голевых — это Хвича Кварацхелия в сезоне 2021/2022. Да, показатель неплох. Примерно на уровне Владислава Карапузова из «Ахмата». Оба — вингеры (левый и правый соответственно), практически ровесники. Только вот Владислава на форумах оценивают в сумму меньше миллиона евро, а Хвича стоит массивных 16 миллионов. Однако, не об этом. Семь голевых действий — маловато для игрока, амбиции которого далеко за пределами РПЛ. Семь очков — и столько же жёлтых карточек. Невнушительно. Как сказывается на этом «перманентная» травма колена — оценить тяжело (очевидно, не лучшим образом).

Да, справедливости ради стоит отметить, что за три последних матча — 1+2 по гол+пас. Это в матчах с «Ахматом», «Ростовом» и ЦСКА соответственно. Имеет смысл отметить, что в этом может быть определённая положительная тенденция, предпосылка стабилизации игры. Так или иначе, это лишь предпосылки.

Да, грузин — лучший «дриблёр» казанцев. За игру — практически 3 манёвра. При этом каждый третий — неудачный. Впрочем, даже это уже достаточно неплохо. Несмотря на очевидно не самый сильный сезон, Кварацхелия по-прежнему остаётся одним из системообразующих игроков Слуцкого. Акцент игры вольно или невольно смещался в сторону футболиста. Почти два с половиной удара за игру — самый высокий показатель в коллективе — как факт. Очевидно, что клуб на него рассчитывал вне зависимости от его формы.

Хвича — актив в руках «Рубина». Клуб понимал конъюнктуру вопроса — понимал, что вингер будет расти, а вместе с ним и его цена. Для кого составит проблему назвать хотя бы три-четыре клуба, которые «интересовались» Хвичей, предлагая десятки миллионов евро? Были все: от «Милана» до «Аякса», от «Аталанты» до «Тоттенхема». Легче, кажется, назвать те клубы, которые футболистом не интересовались.

Что же теперь? Теперь Кварацхелия уехал доигрывать сезон на родину и… ждать! Чего — никому не известно. Неясно, с какой мотивацией все уехавшие игроки (в том числе и Кварацхелия) вернутся обратно в РПЛ — и вернутся ли вообще? Если Сайманов ещё в декабре представлял продажу футболиста за 20 млн евро, то сейчас клуб устроит любая более или менее разумная сумма. И это при условии, что всё останется на сегодняшних позициях.

Так что теряет казанский «Рубин»? Во-первых, свою визитку, отчасти — идентичность. Во-вторых, что ещё больнее для клуба, — десятки миллионов евро, как бы цинично это ни звучало. Да, Кварацхелия — первая ассоциация со временами Слуцкого в «Рубине». Да, он действительно пытался быть лидером на поле. Об этом и говорили выше. Но в клубе понимали одну простую вещь: игрок рано или поздно должен уйти.

Кварацхелия и должен был уйти, причём за большие деньги. Никто этого даже не пытался скрывать. На это в клубе рассчитывали, этого и ожидали в ближайшее время. Теперь же всё разрушено, а главный актив казанцев фактически «вырван» из их рук. Насколько выгодно они смогут расстаться со своей звездой — лишь вопрос времени. Какой же теперь план у казанцев, и есть ли он вообще — одна из главных загадок клуба.

Марсель АРЗУМАНЯН