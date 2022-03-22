Гендиректор «Рубина» Сайманов прокомментировал ситуацию с Хвичей

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о будущем грузинского вингера команды Хвичи Кварацхелии.

«Останется ли Хвича? Сейчас он уехал в сборную», — сказал Сайманов

Напомним, ранее сообщалось, что Кварацхелия может не вернуться в «Рубин» после перерыва на матчи сборных, из-за поступающий угроз в адрес футболиста.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний полузащитник забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач в 19 матчах. Контракт игрока сборной Грузии с казанцами действует до лета 2024 года.

После 22 туров «Рубин» имеет в своём активе 25 очков и занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ.