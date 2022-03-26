Карпин считает, что отъезд легионеров никак не скажется на уровне РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, вопреки распространённому мнению, заявил, что отъезд легионеров никак не скажется на уровне чемпионата России.

«У меня нет ощущения, что без легионеров уровень РПЛ упадёт. Это доказывают некоторые матчи», — заявил Карпин.

В качестве примера специалист привёл мачт 21-го тура, в котором «Краснодар» без единого иностранца в составе сумел одолеть в гостях московский «Спартак» (2:1). Карпин считает, что уровень команды упал, но на конкретной игре это не сказалось.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, работающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня нынешнего года.