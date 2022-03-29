Колыванов считает, что чемпионат Германии не подходит Захаряну

Известный футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал слухи об интересе немецкого «Байера» к полузащитнику «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну.

«Захарян — техничный футболист, поэтому ему бы лучше подошла Испания или Италия. Однако хороший футболист может заиграть везде», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Также специалист выразил уверенность в том, что санкции, наложенные на спонсора бело-голубых банк «ВТБ» никак не скажутся на клубе. Ведь если что, такая крупная организация как «Динамо», сможет найти другого спонсора.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний Захарян забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче. После 22 туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.