Шаронов — об уходе Хвичи: «Это вопрос не про футбол»

Бывший защитник и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о уходе из казанского клуба грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Уход Хвичи — вопрос не про футбол», — приводит слова Шаронова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в нынешних условиях появилась прекрасная возможность оценить работу академий каждого российского клуба.

Ранее 21-летний вингер приостановил контракт с «Рубином» и перешёл в батумское «Динамо», подписав с грузинским клубом двухлетнее соглашение.

В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 19 проведённых матчах.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, играющим в РПЛ, приостановить действие своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке.