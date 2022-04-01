Форвард «Рубина» Онугха – о серии поражений: «Опускать голову нет смысла»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался после о серии поражений команды.

Сейчас понятно, что настроение плохое, но в любом случае, как я сказал, голову опускать нет смысла, думать о зоне вылета тоже. Надо максимально готовиться к следующей игре и брать очки там», — приводит слова Онугхи пресс-служба казанского клуба в «телеграме».

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги команда Леонида Слуцкого проиграла на своем поле «Химкам» со счетом 2:3.

«Рубин» потерпел третье поражение подряд и остался на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанский клуб примет на своем поле «Краснодар». Встреча пройдет 9 апреля.