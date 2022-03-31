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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: «Из «Динамо» ко мне никто не обращался»

31 Марта 2022 • 15:22 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Динамо» к своей персоне.

«Понятно, что русские футболисты у нас на вес золота, но лично ко мне никто не обращался», — приводит слова Сутормина Sport24.

Также игрок отметил, что его не смущало малое количество игрового времени, получаемое в конце прошлого года. Полузащитник считает, что в таких ситуациях лучше работать и доказывать своё право играть с первых минут, чем думать об интересе со стороны других клубов.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний Сутормин принял участие в 19 матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт россиянина с петербуржским клубом заканчивается летом нынешнего года.        

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Сутормин
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