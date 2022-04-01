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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Сразу понял, что Головин хорош, но некоторые считали его хиленьким»

01 Апреля 2022 • 11:42 Комментировать
Рубин
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Химки
Через 6 ч. 44 мин.

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал о своих первых впечатлениях о полузащитнике сборной России и «Монако» Александре Головине.

«Я сразу понял, что он хорош. У него была потрясающая скорость — как бега, так и мышления», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Вместе с тем специалист отметил, что не все тренеры высоко оценивали талант юного футболиста. Некоторые считали его маленьким и хиленьким.  

Напомним, полузащитник перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Головин забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 18 проведённых матчах.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Непомнящий Александр Головин
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