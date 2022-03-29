Комбаров готов играть за «Спартак» бесплатно

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров заявил о готовности вернуться в состав московской команды и играть бесплатно.

«Я люблю «Спартак». Я провёл там большую часть своей профессиональной карьеры. Ни о каких бы деньгах речи бы не шло», — заявил Комбаров YouTube-каналу «Ответь по-братски».

В настоящий момент 35-летний футболист находится без клуба. Последним местом работы Комбарова были самарские «Крылья Советов», которые он покинул в прошлом году.

За «Спартак» защитник провёл девять сезонов, став чемпионом России в 2017 году, а также обладателем Суперкубка страны.

После 22 туров подопечные Паоло Ваноли занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 набранных очков.