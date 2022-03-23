Вернблум: «Во время игр нервничал настолько сильно, что меня тошнило»

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе армейцев.

«Когда я играл, меня тошнило от беспокойства. Игра в футбол во время официальных игр никогда не была для меня чем-то весёлым. Я помню, когда мы в последний раз выиграли чемпионский титул в «России», я не испытал никаких радостных эмоций», — приводит слова Вернблума Sport Bladet.

Полузащитник отметил, что получал удовольствие от игры только во время тренировок, а в матчах сильно беспокоился за итоговый результат.

Вернблум провёл в составе ЦСКА 7 сезонов. В составе армейцев бывший футболист сборной Швеции трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны.