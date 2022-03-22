Арбитр Хусаинов: «Назначение Мешкова на матч «Рубина» должно было сгладить конфликт между Слуцким и судьёй»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на слова главы РПЛ Ашота Хачатурянца, который назвал недопустимым назначение арбитра Виталия Мешкова на матчи «Рубина», из-за сложных отношений между главным тренером казанцев и судьёй.

Напомним, Мешков обслуживал матч 21-го тура РПЛ, в котором «Рубин» на своём поле потерпел поражение от «Ростова» (1:2). После игры Слуцкий раскритиковал судейство.

«Тот, кто назначал Мешкова на матч «Рубин» — «Ростов», хотел конфликт сгладить, который был у Слуцкого с судьёй. Не надо обострять ситуацию», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

Также эксперт не согласился с утверждением Хачатурянца, что после ухода Виктора Перейры придётся заново начинать работу в судейском корпусе. Хусаинов считает, что судейство надо было перестраивать давным-давно. Просто раньше всех всё устраивало.