Айртон может стать игроком «Фламенго»

Защитник «Спартака» Айртон может вернуться в Бразилию, сообщает UOL Sport.

По информации источника, в футболисте заинтересован «Фламенго», который рассчитывает взять Айртона в аренду с правом выкупа. Оно активируется в случае достижения бразильцем определённых результатов.

Контракт 24-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ защитник провёл 21 матч и забил один гол. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года.