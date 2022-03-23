Президент «Урала» Иванов считает, что отказ от расширении РПЛ нарушает спортивный принцип

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что РФС отказал клубам в расширении РПЛ до 18 команд.

«Решения не видел, но, если всё так, как пишут — оно неверное. Как быть, если спортивный принцип просто-напросто отвержен?», — приводит слова Иванова Sport24.

Иванов отметил, что и у «Лукойла» с «Газпромом» ситуация может измениться. Поэтому не исключено, что в будущем, команды, спонсируемые этими компаниями, также начнут выражать недовольство решением РФС.

После 22 туров «Урал» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. Если к концу чемпионата положение клуба не изменится, то екатеринбуржцы должны будут провести стыковые матчи за право остаться в высшем российском дивизионе на следующий сезон.