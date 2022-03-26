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Агент вратаря «Юргордена» Васютина: «У Александра нет проблем в Швеции из-за политики»

26 Марта 2022 • 12:23 Комментировать
Рубин
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01.04 19:00

Агент голкипера шведского «Юргордена» Александра Васютина Александр Дубровин рассказал об отношениях россиянина с партнёрами по команде на фоне обострившийся политической ситуации.

«В Швеции у Александра всё нормально. Отношения с партнёрами не изменились. Даже защищают его», — приводит слова Дубровина Sport24.

Напомним, Васютин принадлежит «Зениту» и выступает в Швеции на правах аренды с февраля прошлого года. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в которых пропустил 5 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Соглашение Васютина с «Юргорденом» рассчитано до ноября нынешнего года. Агент заявил, что его клиент не против вернуться в Россию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юргорден Александр Васютин
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