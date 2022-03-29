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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская поддержала обновлённый лимит на легионеров

29 Марта 2022 • 17:29 Комментировать (1)
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала новый лимит на легионеров.

«К новому лимиту я отношусь хорошо. Здоровая конкуренция должна быть. Разговоры о том, что легионеры будут мешать развитию российских игроков мы слышим последний 15 лет. И что изменилось?», — приводит слова Смородской Sport24.

Смородская подчеркнула, что ослабленный лимит поможет развитию российского футбола, так как любые ограничения приводят к росту цен на российских футболистов и падению качества их игры. Этот факт доказало исследование, которое проводили российские топ-клубы.

Несмотря на то, что наша страна была исключена из всех международных турниров, Смородская уверена, что всё наладится в будущем.

Напомним, что обновлённый лимит разрешает присутствие в заявке клуба 13 иностранных футболистов. Однако лишь 8 легионеров могут одновременно находиться на поле.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская
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