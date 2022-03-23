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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Думаю, для отказа в расширении были убедительные аргументы, поэтому я не против»

23 Марта 2022 • 15:01 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что РФС принял решение отказать клубам в расширении РПЛ до 18 команд.

Специалист заявил, что выступает за расширение. Однако поддерживает принятое решение, поскольку уверен, что у РФС для этого были убедительные аргументы.

«Я не против такого решения. Главное, чтобы работа велась в ежедневном режиме — тогда удаться добиться улучшения лиги», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, сегодня проходит заседание Исполкома РФС, на котором обсуждается ряд вопросов. Ранее появилась информация, что Исполком проголосовал против расширения лиги до 18 клубов. Однако официальное решение по этому вопросу будет объявлено позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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