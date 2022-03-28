Зарема Салихова попросила болельщиков поддержать её мужа

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров клуба Зарема Салихова призвала болельщиков красно-белых поддержать её мужа.

«Удивительно читать журналистов, которые раньше просили Федуна отдать «Спартак». Ну и где все, кто должен был по мнению агалтелой толпы привести «Спартак» к величию? Где все остальные инвесторы, чьи интересы обслуживали блогеры?», — заявила Салихова.

Также Салихова посетовала на то, что все заняты решением своих личных вопросов, и никто не хочет обращать внимание на предложенные «Спартаком» меры по спасению российского футбола.

После 22 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 27 набранных очков.