Чалый обратится в РФС с просьбой включить команды из Крыма в чемпионат России

Бывший главный тренер казанского «Рубина», а ныне генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть возможность включения команд из Крыма в российский чемпионат.

«Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе», — цитирует Чалого «Татар-информ».

Специалист сказал, что пока не видит смысла обращаться к президенту страны Владимиру Путину с открытым письмом, так как он занимается более глобальными задачами, а для решения футбольных вопросов существует РФС. Но если реакции от них не поступит, то возможно всё.