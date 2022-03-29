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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалый обратится в РФС с просьбой включить команды из Крыма в чемпионат России

29 Марта 2022 • 16:14 Комментировать (2)
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Бывший главный тренер казанского «Рубина», а ныне генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть возможность включения команд из Крыма в российский чемпионат.

«Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе», — цитирует Чалого «Татар-информ».

Специалист сказал, что пока не видит смысла обращаться к президенту страны Владимиру Путину с открытым письмом, так как он занимается более глобальными задачами, а для решения футбольных вопросов существует РФС. Но если реакции от них не поступит, то возможно всё.    

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Евро-Футбол.Ру,
Севастополь Валерий Чалый
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