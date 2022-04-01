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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Команда Слуцкого движется к зоне вылета: «Рубин» дома проиграл «Химкам» в результативном матче

01 Апреля 2022 • 20:55 Комментировать
Рубин
2:3
Химки
окончен

В первом матче 23-го тура сошлись казанский «Рубин» и подмосковные «Химки».

Протокол игры  
Рубин 2:3Химки
(1:0) Онугха Герман56'   
  60'Глушаков Денис (1:1)
  62'Кухарчук Илья (1:2)
(2:2) Тихий Дмитрий85'   
  90'Волков Захар (2:3)
Дюпин ЮрийЗотов ГеоргийТесленко ЕгорТальби МонтассарСамошников Илья   79'Мусаев ЛеонБакаев Солтмурад  78' (Игнатьев Владислав (  78') Кучаев КонстантинЗуев Александр   53'  89' (Фаттахов Ленар (  89') Апшацев Марат  67' (Кузнецов Даниил (  67') Онугха Герман
Запасные: Михайлов ДенисСавицкий ИванИсмагилов АртёмМедведев НикитаКлимов Кирилл
Лантратов ИльяБоженов Кирилл   77'Волков ЗахарТихий ДмитрийКухарчук ИльяКамышев Илья  86' (Григалава Гиа (  86') Главчич Неманья  55' (Магомедов Бутта (  55') Глушаков ДенисСабович Бесард  55' (Идову Брайн (  55') Мирзов РезиуанРуденко Александр Александрович  68' (Долгов Александр (  68')
Запасные: Юран АртёмГенералов ЕгорСадыгов Илья
01 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

В первый день апреля стартовал 23-й тур чемпионата России, финиш сезона совсем близок. Открывали тур команды, максимально страдающие весной. «Рубин» получил 1:6 от родного для Слуцкого ЦСКА, из-за приостановки контрактов потерял Хвичу, Хакшабановича, Дрейера, Уремовича. «Химки» вообще идут на последнем месте и тоже попали под отток легионеров – уехали только прибывшие Ламкель Зе и Виана.

Состав «Рубина» сильно обеднел, но всё ещё хватает у Слуцкого талантливых российских игроков: Бакаев, Кучаев, Мусаев – все они получали огромные авансы. Настало время отрабатывать, как раз вся ответственность за победу легла на этих парней, составивших креативное трио «Рубина», работавшие на моменты команды и, Германа Онугхи в частности.

На первой же минуте «Рубин» заработал стандарт усилиями Зотова, сам же Георгий его исполнил, но Тесленко пробил неточно. «Химки» не стеснялись отвечать своими атаками, сейчас подопечные Слуцкого мало кого могут запугать статусом. Мирзов часто шёл в дриблинг, напоминая о себе, Главчич отмечался неплохими навесами, н ничего толкового гости не создавали.

Опасный же момент в первом тайме первыми создали футболисты «Рубина». Как раз Солтмурад Бакаев взял игру на себя, красивыми финтами разбросал оппонентов на правом фланге и вырезал отличный прострел в завершении рейда. Зуев замвершал атаку ударом из пределов штрафной площади, метил Александр в ближний угол, но там уже находился Илья Лантратов, выручивший «Химки».

На это Мирзов ответил похожим образом. По лекалам Бакаев разбросал соперников финтами и покатил мяч на Руденко. Александр бил в верхний угол, но и Юрий Дюпин не преминул блеснуть вратарским мастерством – 1:1 по сейвам и 0:0 на табло. Такой счёт держался до 56-й минуты, когда началось голевое пиршество. Атака вдруг возобладала над обороной и команды принялись обмениваться голами.

Открыл счёт «Рубин». Герман Онугха после передачи Зуева качнул оппонента простым финтом и на исполнение пробил в дальний угол – 1:0. «Химки» не просто ответили, гости забили дважды за две минуты. Кухарчук головой пробил практически без шансов, но Дюпин перевёл мяч в штангу. На отскоке первым был Денис Глушаков и дослал мяч в сетку. А следом отличился и сам Илья. Мирзов отдал разрезающий пас в штрафную площадь, Кухарчук после небольшого рикошета вышел на ударную позицию и точно пробил – 1:2.

На подвиги Кухарчука у «Рубина» нашёлся ответ, и помог хозяевам Дмитрий Тихий. Леон Мусаев пробил после суматохи в штрафной площади, Илья Лантратов отбил мяч точно в капитана, а Тихий уже дослал мяч в ворота, автогол. Но и это был не финал, ведь Захар Волков забил третий гол, обеспечив «Химкам» феерическую победу. На 90-й минуте он замкнул кросс Брайна Идову, прошив руки Юрия Дюпина – 2:3! Феноменальный матч, подтвердивший проблемы «Рубина». Команда Леонида Слуцкого проиграла и всё дальше погружается в пучину.

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окончен Рубин 2:3 Химки
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