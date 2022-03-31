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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гигович подписал контракт с «Хельсингборгом»

31 Марта 2022 • 16:59 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович, ранее приостановивший контракт с клубом, вернулся в родной «Хельсингборг», за который выступал до переезда в Россию, сообщает пресс-служба шведского клуба.

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Гигович провёл 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. В РПЛ молодой швед выступает с 2020 года. За два неполных сезона в России он принял участие 30 матчах и забил один мяч.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня нынешнего года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хельсинборг Армин Гигович
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01.04  19:00 Рубин ... Химки 1.71 3.55 5.60
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